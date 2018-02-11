Whatsapp'ta 'para'lı dönem resmen kullanıma sunuldu. İşte Whatsapp'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni özelliği...
WhatsApp'ta 'para'lı dönem resmen başladı
Etiketler: Whatsapp
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