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'ta 'para'lı dönem resmen başladı

'ta 'para'lı dönem resmen kullanıma sunuldu. İşte Whatsapp'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni özelliği...

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  • 11 Şubat 2018, Pazar 13:14
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