Kötü amaçlı uygulamaların Android kullanıcılarına ulaşmasını önlemek için Google'ın tasarladığı birçok güvenlik önlemi bulunuyor. İşte bu güvenlik önlemleri kapsamında Google, 2017'de Google Play Store'dan 700.000'den fazla uygulamanın kaldırıldığını açıkladı. Bu, 2016'daki rakamlarla karşılaştırıldığında %70 artış anlamına geliyor. Google Play ürün müdürü Andrew Ahn, bir blog yazısında şunları yazdı: "Kötü amaçlı uygulamaların kaldırılmasının yanında daha önce tespit edip aksiyona karşı harekete geçtik. Kötüye kullanım amaçlı uygulamaların yüzde 99'u kimse yüklemeden önce tespit edildi ve reddedildi."

Google bu başarıyı "yeni makine öğrenme modelleri ve teknikleri" aracına bağlıyor.

Zira platforma devamlı uygulama yükleniyor ve Google'ın her birini denetlemek için yeterli çalışanı bulunmuyor. Bu konuda yapay zeka ve makine öğrenme tekniğini kullanan Google, kötücül uygulamaların karakteristik özelliklerini yazılıma öğretip, onların bu özelliklere sahip uygulamaları tespit etmelerini bekliyor.