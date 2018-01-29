 ;
Yol Durumu
  1. WhatsApp'ta radikal değişiklik

'un yeni si yine problemli çıktı!



kısa süre önce 11.2.5 güncellemsini yayınladı. Fakat bazı kullanıcılar 11.2.5'ten sonra problemlerle karşılaşmış görünüyor. Çeşitli platformlarda yeni hakkında şikayetler var.
Etiketler: , , ,
  • 29 Ocak 2018, Pazartesi 11:38
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar