Apple kısa süre önce iOS 11.2.5 güncellemsini yayınladı. Fakat bazı kullanıcılar 11.2.5'ten sonra problemlerle karşılaşmış görünüyor. Çeşitli platformlarda yeni güncelleme hakkında şikayetler var.
iOS'un yeni güncellemesi yine problemli çıktı!
Etiketler: ios , Güncelleme , apple , iPhone
- FETÖ kumpaslarının vazgeçilmezi sahte ses kayıtları gerçeği
- İşte CIA'nın en gizli casusluk araçları
- ASELSAN'dan dev satış! Tam 6,5 milyarlık sipariş...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.