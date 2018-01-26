 ;
Yol Durumu
  1. Apple, iPhone X üretimine yaz aylarında son verecek

'ta radikal değişiklik

WhatsAppta radikal değişiklik

, 10 farklı bildirim seçeneği özelliğini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması kullanıcılarının alışkanlıklarını değiştirecek bir yenilik ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor.
Etiketler:
  • 26 Ocak 2018, Cuma 15:41
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar