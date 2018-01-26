WhatsApp, 10 farklı bildirim seçeneği özelliğini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması kullanıcılarının alışkanlıklarını değiştirecek bir yenilik ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor.
WhatsApp'ta radikal değişiklik
Etiketler: WhatsApp
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