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  1. Apple'dan yeni itiraf: Tüm iOS cihazları etkilendi

Her açıklama yeni skandal

Her açıklama yeni skandal
Teknoloji devi , geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla eski telefonları bilerek yavaşlattığını kabul etmiş ve kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Birbiri ardına gelen davalar sonucu firma bu kararından geri adım atarak özür dilemişti. Apple, resmi web sitesinden yeni bir açıklama daha yaparak, "tüm Mac ve iOS cihazlarının hem Meltdown hem de Spectre'den etkilendiğini kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı. iPhone kullanıcıları, bu açıklamaya da tepki gösterdi.
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