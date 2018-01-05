 ;
Yol Durumu
  1. Google 2017'nin en iyilerini açıkladı
  2. Apple, eski iPhone modellerini neden yavaşlattığını açıkladı

Apple'dan yeni itiraf: Tüm iOS cihazları etkilendi

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla eski telefonları bilerek yavaşlattığını kabul etmiş ve kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Birbiri ardına gelen davalar sonucu firma bu kararından geri adım atarak özür dilemiş ve yavaşlatılan bataryaların değişimi için bir kampanya başlatmıştı.
  • 05 Ocak 2018, Cuma 15:45
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar