Dünyanın en çok kullanılan akıllı telefon uygulamalarından bir tanesi olan WhatsApp, son günlerde her telefona girmeyi başarmıştı. Artan kullanıcı sayısını avantaja çevirmek isteyen dolandırıcılar ise gönderdikleri sahte mesajlar yoluyla WhatsApp kullanıcılarını hedef almaya başlamışlardı.
WhatsApp'ta bunu deneyenler yandı!
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