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  1. Bitcoin madencileri Güneydoğu'yu gözlerine kestirdi!

'ta bunu deneyenler yandı!


Dünyanın en çok kullanılan akıllı telefon uygulamalarından bir tanesi olan , son günlerde her telefona girmeyi başarmıştı. Artan kullanıcı sayısını avantaja çevirmek isteyen dolandırıcılar ise gönderdikleri sahte mesajlar yoluyla WhatsApp kullanıcılarını hedef almaya başlamışlardı.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba 13:34
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