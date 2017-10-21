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ANKA-S envantere giriyor

Türkiye, insansız hava aracı () sistemlerinde uydu kontrol yeteneğini devreye alarak bu teknolojideki iddiasını büyütecek. Uydudan kontrol yeteneğiyle görev menzili binlerce kilometreye ulaşacak ANKA-S, bu yıl içerisinde envantere dahil olacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) tarafından geliştirilen ANKA-S, temmuz ayında ilk kez uydu kontrollü uçuşunu gerçekleştirdi.
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  • 21 Ekim 2017, Cumartesi 13:27
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mahmut Mahmut

Çok teşekkürler daima ARGE daima üretim

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cevapla 21.10.2017 16:18
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