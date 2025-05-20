İngiliz kruvaziyer devi Cunard Line'ın dünyaca ünlü gemisi Queen Victoria, 19 Mayıs Pazartesi günü İstanbul Galataport'ta Türkiye temsilcisi Prontotour'un ev sahipliğinde görkemli bir şekilde karşılandı. İngiliz kültüründen izler taşıyan gemi, Boğaz'ın büyüleyici manzarası eşliğinde İstanbul'a demir attı; sektörün önde gelen isimleri, seyahat acenteleri ve basın mensupları Queen Victoria'nın Kraliyet'i yansıtan zarafetini yerinde keşfetme fırsatı buldu. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Queen Victoria'nın ihtişamını keşfeden misafirler aynı zamanda Britannia Restaurant'ta özel bir gastronomik deneyimle ağırlandı. Günübirlik etkinlikte Prontotour yöneticileri, Cunard temsilcileriyle birlikte katılımcılara kruvaziyer sektörü ve gemi seyahatleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Prontotour 2025’i “Cruise Yılı” ilan etti! (Takvim.com.tr)

Prontotour ile yüzde 285 büyüdü

Son yıllarda Türk tatilcilerin kruvaziyer seyahatlerine olan ilgisinin arttığını dile getiren Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, "İlk defa bir cruise gemisiyle seyahat edenler hemen ikinci bir turu planlamaya başladı. Gemi turlarına olan talep artışı sevindirici. Bunda tabii ki son teknoloji gemiler, her bütçe ve keyfe hitap eden konseptler, sıra dışı rotalar etkili oldu. Artık Cruise Holiday diye bir kavram gelişti. Yani sadece gemiyle gezip gördüğünüz yerler değil, geminin içinde de keyifli bir tatil yapmak mümkün. Bakın Amerikalı turistler aynı gemiye aynı güzergahta belki yılda üç defa biniyor ama tatillerini o gemide yapıyor. Geminin içinde her şey fazlasıyla var. Mükemmel bir hizmet alıyorlar. Paris'te Londra'da yüksek bilet ücretleri ödeyerek izleyebileceğiniz sahne gösterilerini gemilerde ücretsiz izleyebiliyorsunuz. Dünya bu tatili seviyor, dolayısıyla bu anlayışın ülkemizde de gelişeceğini düşünüyorum. Üstelik cruise tatillerini artık daha uygun bütçelerle yapabilmek mümkün. Yaklaşık 40 bin TL fiyatlarla tam pansiyon bir hafta tatil yapabilirsiniz" dedi.

Prontotour'un gemi turu satışlarında geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 54 artış kaydettiğini ifade eden Onaran, "Türkiye temsilcisi olduğumuz Cunard gemilerinin satışlarında ise geçen yılın ilk dört ayına göre yüzde 285 büyüdük. Bu Cunard Line'ın tüm pazarlardaki en büyük büyüme oranı. İlginin çoğalarak devam edeceğine inanıyoruz. O nedenle biz bu yılı 'Cruise Yılı' ilan ettik. Herkesin mutlaka bu deneyimi yaşamasını istiyoruz. Bunu da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutladığımız bu özel günde sizlerle paylaşmak istedik" şeklinde konuştu.

Prontotour 2025’i “Cruise Yılı” ilan etti! (Takvim.com.tr)

"Her yaştan misafirimiz var"

Queen Victoria'nın İngiliz zarafetini klasik çizgilerle harmanlayan, lüksü ve ince detaylarıyla ön plana çıkaran bir gemi olduğunu vurgulayan Prontotour Cruise Müdürü Merve Başaran, Cunard'ın Queen Elizabeth, Queen Mary 2 ve 2024'te filoya katılan Queen Anne ile birlikte toplam dört gemisinin bulunduğunu söyledi. 2025 yılı itibarıyla Türkiye'de kruvaziyer turizm pazarının büyüdüğünü ve ürünlerin çeşitlendiğini ifade eden Başaran şunları kaydetti:

"Prontotour olarak biz de bu büyümeye paralel şekilde ürün yelpazemizi genişlettik. Hem deniz hem de nehir turlarımızda rekor seviyede rezervasyonlar aldık. Özellikle Akdeniz, Yunan Adaları, Norveç Fiyortları, Baltıklar, Japonya-Güney Kore, Uzak Doğu ve Karayipler gibi rotalarda yoğun talep görüyoruz. Bugün kruvaziyer gemileri, sadece ulaşım değil, aynı zamanda üst düzey konfor, güvenlik, eğlence ve gastronomiyi bir arada sunan yüzen tatil merkezleri haline geldi. Bu nedenle artık her yaş grubundan misafirlerimiz var. Türkiye'de de bu değişimi açıkça gözlemliyoruz; çocuklu aileler, genç çiftler ve balayı misafirleri cruise seyahatlerine büyük ilgi gösteriyor. Gemi ile tek bir tatilde birçok ülke ve şehir görmek, üstelik valiz aç-kapa derdi olmadan hem deniz hem kültür tatili yapabilmek mümkün. Nehir turlarına olan talebin de yükseldiğini söylemeliyim. Ren, Tuna ve Volga gibi Avrupa'nın ikonik nehirlerinde gerçekleştirdiğimiz turlar, sadık ve sürekli büyüyen bir misafir kitlesine sahip."

Prontotour 2025’i “Cruise Yılı” ilan etti! (Takvim.com.tr)

Queen Victoria neler sunuyor?

Queen Victoria, Cunard Line'ın 2007 yılında denize indirilen ve klasik İngiliz stilini taşıyan prestijli gemilerinden biri. Yaklaşık 2 bin yolcu kapasitesi, 900'ü aşkın mürettebatı, 7 restoranı, 13 barı, 3 katlı Royal Court Theatre sahnesi, sıra dışı kütüphanesi, spa & wellness alanları, geniş balkonlu suitleri ve kraliyet tarihinden ilham alan iç tasarımıyla, deniz üstünde lüks otel konforu sunuyor. Gemide ayrıca İngiliz kültürünü yansıtan çay saatleri, klasik müzik dinletileri, sanat sergileri ve üst düzey servis anlayışıyla donatılmış deneyimler yer alıyor. Gemi, adını İngiltere Kraliçesi Victoria'dan alarak tarihsel ve kültürel bağları da seyahate entegre ediyor.

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