Zafer Sevim: Halal Paradise'ta muhafazakâr ailelere huzurlu tatil imkânı sunuyoruz

Türkiye'nin gözde tatil destinasyonlarından Didim'de 2021 yılından bu yana hizmet veren Halal Paradise, İslami hayat tarzını benimsemiş, tatilini "helal" ve "haram" kavramları çerçevesinde geçirmek isteyen kişilere hizmet veren muhafazakâr konseptte bir otel. Halal Paradise'ın koordinatörü Zafer Sevim, kadın ve erkekler için ayrı havuzların bulunduğu, mescit ve ibadethanelerin yer aldığı, alkolsüz, temiz ve hijyenik bir tatil imkânı sunan bu otel konseptine rağbetin büyük olduğunu söyledi.



O KAZADAN SONRA YENİ BİR SAYFA AÇTIK

Uzun yıllardır otelcilik sektöründe hizmet sunan Zafer Sevim, "helal" konsepte geçişlerinin nasıl olduğunu da anlattı. Daha önce alkollü tesisler işlettiğini dile getiren Sevim, yaşanan bir kaza sonrası konsept değişikliğine gittiklerini söyledi: "Alkolü fazla kaçıran bir misafirimiz, düşerek kafasını merdivenlere çarptı. Kafasından oluk oluk kan akarken, 8 yaşındaki kızı yanında 'Lütfen ölme babacığım' diye ağlıyordu. Hemen ambulans çağırdık ve misafirimiz tedavi görerek sağlığına kavuştu. Ancak kendisiyle görüştüğümüzde bize 'İçen bensem içiren de sizsiniz' dedi. Bizim yeni bir sayfa açmamızı sağlayan da işte bu cümle oldu."



TATİLCİLERİN SAYISI HER GEÇEN YIL ARTIYOR

O olayın ardından tesisi kapattıklarını belirten Zafer Sevim, "Eski mülk sahibimize helal konseptte bir otel kurma niyetimizi anlattık. Sağ olsun tesisini kiralamamıza izin verdi ve çalışmalara başladık. Sadece 18 günde tadilatı tamamladık. 2021 yılından bu yana binlerce misafirimizi ağırladık. Her yıl daha fazla sayıda konuk ağırlıyoruz" diye konuştu.