Burak Topcu: Vize sorununun çözümü profesyonel destekten geçiyor

Son dönemde Türkiye'de en çok tartışılan konuların arasında Türklerin turist vizesi almada yaşadığı zorluklar geliyor. Esa Global A.Ş. ile markası Göçmen Vizesi sitesinin kurucu ortağı ve CEO'su Burak Topcu, her vize başvurusunun objektif, dikkatli ve bireysel olarak değerlendirilmesinin uluslararası sözleşmelerle belirlendiğini belirtip son yıllarda bu durumun negatif anlamda değiştiğini söyledi. Pandemi ile başlayıp pandemiye bağlı ekonomik kriz ve savaşlardan kaynaklı göç dalgası ile vize başvurularının bir krize dönüştüğünü belirten Topcu, "Vize başvurularında bugüne dek benzerini hiç görmediğimiz bir dönem yaşanıyor. Seyahat amacının ikna edici bulunmaması, vize talep eden kişinin Türkiye'ye geri döneceğinden şüphe edilmesi, evrakların tam ya da istendiği gibi olmaması ve sahtecilik girişimleri taleplerin reddedilmesinde öne çıkan gerekçeler" dedi.

RET KARARLARI SİSTEME DÜŞÜYOR VE SONRAKİ BAŞVURULARI DA ETKİLİYOR

Burak Topcu, Göçmen Vizesi sitesi olarak bu noktada devreye girdiklerine vurgu yaptı: "Sürecin sağlıklı şekilde yürütülüp tamamlanması için profesyonel ekibimizle hizmet veriyoruz. Örneğin bir ülkeden gelen ret cevabı sisteme kayıt olarak düşülüyor. Ret vurgusu aynı kişinin başka bir ülkeye yapacağı başvuruya verilecek cevabın olumsuz olma riskini de artırıyor. Bu nedenle tüm süreci en ince ayrıntısına kadar planlayıp hiçbir soru işareti kalmamasını sağlıyoruz. Böylelikle müşterilerimizin daha sonraki başvurularında sorun yaşamalarının da önüne geçiyoruz."

VERİLEN VİZE SÜRELERİ HER YIL KISALIYOR

2021 yılında turist vizesi reddedilen Türklerin oranının yüzde 17 olarak açıklandığını ve ret oranındaki artışın sürdüğünü dile getiren Burak Topcu, bir diğer önemli sorunun da vize süresi olduğunu söyledi: "Son yıllarda verilen vize süresinin her yıl kısaldığını gözlemliyoruz. Vize başvuru süreci ve maliyeti açısından çok önemsediğimiz bir konu bu. Bu konuda da sektörde en uzun süre ortalamasına sahip şirketiz. Bunu da tüm süreci profesyonel olarak yürütmeye borçluyuz. Başvuru yapacak kişilere de süreci profesyonellerle yürütmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü bu ciddi tecrübe ve detay isteyen bir süreç."