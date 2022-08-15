Girişimci ve iş insanı Olgun Atagün: Akıllı bungalov inşa ettik

Asıl mesleği gemi mühendisliği olan Olgun Atagün, 2019 yılında başmühendis olarak çalıştığı işinden istifa ederek Rize'de uzun zamandır hayalini kurduğu "DoğadaKal" adlı tesisi inşa etti. İlk etapta dört bungalovdan oluşan tesis, kısa sürede yoğun ilgiyle karşılaştı. Atagün bunun üzerine ahşap ve taş evlerden oluşan 15 ayrı yapı inşa etti. Her ayrıntısı özel olarak tasarlanan ve altından dere akan evler, sosyal medyada da paylaşılınca bir anda popüler hale geldi. Tesisin en çok dikkat çeken yapısı ise; jakuzili, şömineli, dubleks taş bungalov oldu. Olgun Atagün, 'akıllı ev' olarak tasarladığı bu bungalovun tesiste en çok rağbet gören yapı olduğunu söyledi.

DENENMEYENİ DENEDİK

Olgun Atagün, akıllı bungalov projesi için uzun zamandır çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi: "Biz bu taş evlerde hiç denenmeyen bir şeyi denedik. Hem doğanın atmosferine uygun olması, hem de misafirlerimize teknolojik imkanlar sunmamız gerekiyordu. Bu yüzden akıllı ev uygulamasından yola çıkarak biz de akıllı bungalov teknolojisini geliştirdik. Her ayrıntıyı teknolojiyle birleştirmek için elimizden geleni yaptık. Yapının doğasını da çok bozmadan olabildiğince her şeyi kolaylaştırarak bir tasarım harikası inşa ettik. Bugüne kadar binlerce misafir ağırladık. Gelen herkesten olumlu yönde yorumlar duymak, beni çok mutlu ediyor. Mesleğimi bıraktığım için de pişman değilim."

ÜNLÜLERİ AĞIRLIYORUZ

Karadeniz'in eşsiz doğa manzarasına sahip "DoğadaKal" tesisi, farklı konseptlerdeki yapılarıyla şehrin kalabalığından ve kaosundan kaçmak isteyenlere doğa ile iç içe keyif yapma imkânı sunuyor. Olgun Atagün, tesisi büyütmek ve yeni tasarımlarını hayata geçirmek için sıkı çalıştığını söyledi: "Biz insanlara burada sadece temiz hava değil, temiz bir kültür de sunuyoruz. Çoğu misafirimiz artık ailemizin bir parçası. Ben bu işletmede konaklamaya gelen misafirin çay dağıttığına da şahit oldum. İş ve sanat dünyasından da nice isimler ağırladık. Her biriyle iletişimimiz devam ediyor. Benim mottom şudur; oksijen taraf tutmuyor! Ciğeri olan kimse telaşlanmasın. DoğadaKal herkese temiz hava solutmak için mücadelesini sürdürüyor."