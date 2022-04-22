Hangi ülkelere yurtdışı turlar başladı? Yurtdışı turu yapmak isteyenlere önemli bilgiler

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının büyük ölçüde kontrol altına alınmasıyla başlayan yeni normal süreç hem turistlere hem de turizm emekçilerine derin bir 'oh' çektirdi. 2022 yılı turizm sezonun yaklaşması ile birlikte, yurt dışında tatil yapma hayali kuranlar araştırmalarına başladı. İşte Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 2022 yılında yurt dışında tatil hayali kuranların seyahat edebilecekleri ülkeler ve öncesinde yapmaları gerekenler!

AVRUPA ÜLKELERİNE SEYAHAT ETMEK İSTEYENLER BUNLARA DİKKAT!

2022 yılında Avrupa'da tatil yapmak isteyenlere tüm ülkelerin kapısı açık. Ancak turistlerin ülkelere girişte ve tatilleri sırasında uyması gereken bir takım kurallar var. İşte onlardan bazıları;

- İtalya: Avrupa'nın güzel ülkesi İtalya'da tatil yapmak isteyen turistlerin Avrupa İlaç Ajansı (EMA) onaylı Pfizer-BioNtech aşısını olmuş ve AB Dijital Sertifikası'nı almış olmaları gerekiyor. Bunu yapamayan turistlerden ise son 72 saatte alınmış negatif PCR testinin veya 24 saat önce alınmış negatif hızlı antijen testinin sonucunu isteniyor.

- Yunanistan: Komşu Yunanistan'da da durum aynı. Güzel bir Yunanistan turu için turistlerin ikinci dozdan itibaren en az 14 gün geçecek şekilde COVID-19 aşılarını yaptırmaları ve gereken evraklara sahip olmaları şart koşuluyor. Bunun yanı sıra son 72 saatte alınmış negatif PCR testinin veya 24 saat önce alınmış negatif hızlı antijen testinin sonucunun ilgili birimlere iletilmesi de yeterli görülüyor.

- Fransa: Fransa'ya girişlerde aşı sertifikası ibraz etmek zorunlu. EMA onaylı aşı sertifikası bulunan turistler sorunsuz bir şekilde ülkeye giriş yapabiliyor.

- İspanya: İspanya'da rüya gibi bir tatil yapmak için ise seyahatten en az 14 gün öncesinde aşıların yaptırılmış olması gerekiyor. Koranavirüse yakalananların sağlık kuruluşlarından 11 gün öncesinde iyileşmiş olduklarına dair bir belge almaları ve bunu ibraz etmeleri bekleniyor. Öte yandan ülkeye girişlerde son 48 saat içinde alınan hızlı antijen test sonucu, son 72 saatte alınmış COVID-19 NAAT test sonucu soruluyor.

ASYA ÜLKELERİ KAPILARINI AÇTI TURİSTLERİ BEKLİYOR!

Turistlerin hem güzel hem de güvenli bir şekilde tatil yapmalarını sağlamak adına Asya ülkelerinin de kapıları açık. Bu sene Asya'da tatil yapmak isteyenlere bazı ülkelerin giriş koşullarından ayrıntılar;

- Çin: Çin'e gideceklerin seyahatten 2 gün önce yaptırdıkları negatif COVID-19 nükleik test sonucu ya da negatif antikor testini yetkili birimlere ibraz etmeleri gerekiyor. Aşı sertifikası bulunanların pozitif sonuçlu antikor testine sahip olsalar da ülkeye girişlerinde sorun çıkmıyor.

- Güney Kore: Güney Kore yolcularının ise ilk biniş noktasından kalkıştan en fazla 72 saat önce alınmış COVID-19 negatif testini bulundurmaları önemli. Yetkililer bu testin basılı olarak ibraz edilmesini ve sonuca İngilizce ya da Korece tercüme eklenmiş olmasını rica ediyor. Ülkeye seyahatlerde aşısı bulunan turistler ise hiçbir problemle karşılaşmıyor.

- Birleşik Arap Emirlikleri: BAE'de ise tedbirler 12 yaş üstü kişileri kapsıyor. Uçuştan önceki 72 saat içinde alınan negatif PCR test sonucunun ibraz edilmesi ülkeye girişte yeterli. Yalnız Abu Dhabi'ye gidecek turistlerde bu süre 48 saat ile sınırlandırılıyor. Tam aşılı turistlerden ise PCR testi talep edilmiyor.

Yıllar sonra turizm sektörünün en hızlı olacağı dönemde sektöre güçlü bir giriş yapan YTUR, www.ytur.net sitesinden tur satışlarına başlıyor. Bu sezon itibariyle turizm sektöründe adını daha çok duyacağımız şirketin Asya'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Okyanusya'ya kadar dünyanın dört bir yanındaki ülkelere düzenlediği avantajlı tur paketleri ise turistleri şimdiden cezbetmeyi başardı.

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