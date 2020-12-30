'Gizli hazine' Darkale, salgın sonrası turizme hazır!





'MAHALLEMİZ DOĞA SPORLARININ ALANINA DA GİRMEKTE'



Darkale Doğa Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Küçükkayapalı, "Darkale, yaklaşık 2000 yıllık bir tarihe sahip. Mahallenin tamamının bulunduğu yer, Bergama Krallığı'na kadar uzanıyor. Darkale'de çeşitli çalışmalar yaparak farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Ancak mahallemizin büyük bir bölümü SİT alanı olduğundan, devlet desteği olmadan herhangi bir şey yapmamız söz konusu değil. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Soma Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 15'inci yüzyıldan kalma hamam ortaya çıkarıldı. Mahallemiz doğal, tarihi ve dokusunu koruyan bir yapıda. Mahallemizde doğa sporları, dağcılık, yürüyüş ve bisiklet sürücülerinin ilgi alanına girmektedir. Pandemi öncesinde birtakım çalışmalara başladık, ancak salgın ülkemizi etkilediği gibi mahallemizi de çok etkiledi. Mahallemiz salgın sonrasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Burada yaşamını sürdüren vatandaşlarımızın çoğunun Soma'da veya dışarıda da evleri var. Yaz dönemi ve temiz hava almak için geliyorlar" diye konuştu.