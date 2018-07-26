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İskoç mühendis John Logie Baird, ilk elektromanyetik televizyonun patentini aldı. 1926'da, Londra'daki Kraliyet Enstitüsünde televizyon gösterisi düzenleyen Logie, okyanus aşırı ilk televizyon yayınını da gerçekleştirdi

  • 26 Temmuz 2018, Perşembe 10:42
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