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Başörtüsü yasağı sebebiyle Türkiye'de tıp eğitimini yarıda bırakarak ABD'de eğitim alan ve uzun süre akademisyenlik yapan Doç. Dr. Merve Kavakçı, Dışişleri Bakanlığı yaz dönemi kararnamesiyle Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğine atandı

  • 26 Temmuz 2018, Perşembe 04:03
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