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İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan Ogün Samast'ı ''Dink'i tasarlayarak öldürmek'' suçundan ''ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası''na çarptırdı

  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 18:26
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