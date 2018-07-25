Yol Durumu
  1. 2016
  2. 2011

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım,Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Toplantıda, FETÖ ve PKK ile mücadele de konusunda atılacak adımlar hususunda mutabık kalınacağını bildirdi

  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 18:29
Diğer Tarihte Bugün Haberleri Tüm tarihte bugün haberleri
Tüm Tarihte Bugün Haberleri
FOTO GALERİ