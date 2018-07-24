Yol Durumu
  1. 2008
  2. 2003

Dünya medya devi Rupert Murdoch'un sahibi olduğu News Corporation, Atlantic Records'un kurucusu ve başkanı Ahmet Ertegün ile birlikte, TGRT'nin yayın hakkını elinde bulunduran Huzur Radyo TV'yi 151 milyon YTL'ye satın aldı

  • 24 Temmuz 2018, Salı 03:42
Diğer Tarihte Bugün Haberleri Tüm tarihte bugün haberleri
Tüm Tarihte Bugün Haberleri
FOTO GALERİ