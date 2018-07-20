Yol Durumu
  1. 2012
  2. 2007

''Ergenekon'' soruşturması kapsamında hazırlanan ikinci iddianameyle haklarında dava açılan emekli orgeneraller Şener Eruygur ile Hurşit Tolon'un da aralarında bulunduğu 56 sanığın yargılanmasına başlandı.

  • 20 Temmuz 2018, Cuma 18:26
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