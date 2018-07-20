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Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminde bulunan terör örgütünün tüm unsurlarıyla ve süratle bertaraf edilebilmesi için anayasanın 120. maddesi uyarınca 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.

  • 20 Temmuz 2018, Cuma 18:34
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