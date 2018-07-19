Yol Durumu
  1. 2017

Radyo ve televizyon üst kurulu(RTÜK), darbe girişiminde bulunan ile iltisaklı, ilişkili ve destek içinde olduğu belirlenen tüm radyo ve televizyon kuruluşlarının bütün yayın hak ve lisanslarını oy birliğiyle iptal etti.

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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe 18:29
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