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Şam'da Ulusal Güvenlik Kuruluna yönelik düzenlenen intihar saldırısında Esed'in özel temsilcisi Hasan Türkmani, Savunma Bakanı Davud Racha ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Asıf Şevket öldü. Saldırıyı, Özgür Suriye Ordusu üstlendi

  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba 04:48
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