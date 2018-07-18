FETÖ'nün darbe girişiminin ardından gözaltına alınan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklamasını talep ettiği eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün de arasında bulunduğu 26 şüpheli, sorguları sonucunda tutuklandı
Ayrıca FETÖ'nün darbe girişimine yönelik operasyonda gözaltına alınan Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim, İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ömer Faruk Harmancık ve Kara Pilot Kurmay Yarbay Murat Karakuş'un da aralarında bulunduğu 19 kişi Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. İçişleri Bakanlığınca merkez ve taşra teşkilatında 8 bin 777 personel görevden uzaklaştırıldı