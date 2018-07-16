Yol Durumu
  1. 2017

Sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı köyünden memleketi Gümüşhane'ye giderken terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak katledilen ve cesedi bulunan Necmettin Yılmaz'ın cenazesi defnedildi

  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi 02:18
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