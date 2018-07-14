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  1. 2016

Terör soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra dava dosyası güvenlik gerekçesiyle 'den 'a gönderilen Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak"suçuyla 8 yıl hapis cezası aldı

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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi 22:24
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