Yol Durumu
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Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde bir teröristin kamyonla 14 Temmuz Ulusal Gün kutlaması yapan kalabalığın içine dalması sonucu 84 kişi öldü, 200'e yakın kişi yaralandı. Ülkede üç günlük yas ilan edildi.

  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi 22:20
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