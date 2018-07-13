Yol Durumu
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Kenya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Mizgin Ay, kızlar 100 metrede altın madalya kazandı. Meryem Bekmez ise kızlar 5 bin metre yürüyüş finalinde gümüş madalya elde etti.

  • 13 Temmuz 2018, Cuma 18:37
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