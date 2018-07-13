Yol Durumu
  1. 2017

İngiltere'de Brexit kararının ardından David Cameron'un istifasıyla boşalan başbakanlık görevi için Muhafazakar Partiden iki kadın aday oldu. Andrea Leadson'ın çekildiğini açıklamasıyla İçişleri Bakanı Theresa May göreve başladı

  • 13 Temmuz 2018, Cuma 18:50
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