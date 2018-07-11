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FETÖ'nün darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla Anadolu Ajansı ile valilik, belediye ve sivil toplum örgütleri iş birliğiyle düzenlenen "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi" fotoğraf sergileri 81 ilde ziyarete açıldı.

  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba 20:02
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