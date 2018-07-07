Yol Durumu
  1. 1993
  2. 2000

Başbakan Mesut Yılmaz'ın gezisi sırasında Makedonya'da Üsküp yakınlarındaki trafik kazasında, Devlet Bakanı Rüştü Kazım Yücelen, Milletvekili Şinasi Altıner, Gazeteci Fikret Bila, koruma polisi ve şoför yaralandı

  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi 02:13
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