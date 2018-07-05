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Yunanistan'da, kreditörlerin nakit akışının yeniden sağlanması karşılığında öne sürdüğü koşulları hükümetin kabul edip etmemesi konusunda düzenlenen referandumda, Yunan halkının yüzde 61,31'i "hayır" dedi.

  • 05 Temmuz 2018, Perşembe 21:16
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