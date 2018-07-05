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Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasında Suriye tarafından düşürülen Türk asker çağının pilotları Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan ve Hava Pilot Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy'un deniz dibindeki naaşlarına ulaşıldı

  • 05 Temmuz 2018, Perşembe 21:12
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