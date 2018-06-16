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Mısır mahkemesi, "Büyük Casusluk" olarak bilinen davada, darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye müebbet hapis cezası ve "Hapishaneler Baskını" davasında da idam cezası verdi

  • 16 Haziran 2018, Cumartesi 22:42
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