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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. 2000
  2. 2007

Hatay'da yabancılara gayrimenkul satışı durduruldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilin yüzölçümünün binde 5'inden fazlasının yabancılara satılmış olması nedeniyle ikinci emre kadar satışları yasakladı

  • 10 Haziran 2018, Pazar 23:00
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