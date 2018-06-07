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İMSAKİYE RAMAZAN
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve eşi Lyudmila, 30 yıllık evliliklerine son verdiklerini açıklayarak, Rus siyasi tarihinde Petro'dan 316 yıl sonra eşinden resmen boşanan ilk lider olarak tarihe geçti

  • 07 Haziran 2018, Perşembe 22:32
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