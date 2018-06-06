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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. 2000
  2. 1983

Hindistan ordusuna bağlı askerler, ''Sih''lerin kutsal mabedi olan ''Altın Tapınak''a kanlı bir baskın düzenledi. Baskından sonra, Hindistan'ın çeşitli kesimlerindeki militan olmayan Sihler de silahlanmaya başladı

  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 22:27
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