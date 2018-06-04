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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. 1989
  2. 1933

Yavuz Zırhlısı, Gölcük'te yapılan törenle donanmadan çıkarıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda, Alman zırhlıları ''Goben'' ve ''Breslau'' Osmanlı Devleti'ne sığınmış; bu zırhlılara bayrak çekilerek, ''Yavuz'' ve ''Midilli'' adları verilmişti

  • 04 Haziran 2018, Pazartesi 22:59
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