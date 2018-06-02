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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. 1995
  2. 1993

Demokratik, laik ve ulusal bir Filistin devleti kurmayı amaçlayan ve çeşitli ulusal örgütleri bir araya getiren Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Kudüs'te kuruldu. Yaser Arafat, 3 Şubat 1968'de örgütün başına geçti

  • 02 Haziran 2018, Cumartesi 18:33
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