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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. 1930
  2. 1971

Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa tarafından "balon ve uçak satın almak, pilot yetiştirmek ve hava tesisleri yaptırmak için" görevlendirilen Kurmay Yarbay Süreyya (İlmen) Bey öncülüğünde bir ''Tayyare Komisyonu'' kuruldu

  • 01 Haziran 2018, Cuma 21:33
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