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İMSAKİYE RAMAZAN
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İsrail, ''Rotamız Filistin, Yükümüz İnsani Yardım'' kampanyası kapsamında, Gazze'ye insani yardım malzemesi götüren 6 gemilik filoya saldırdı. Mavi Marmara gemisinde 9 Türk hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 10:25
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