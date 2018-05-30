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İMSAKİYE RAMAZAN
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Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı, ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında tutuklandı. Balanlı, "Ergenekon" ve "Balyoz Planı" soruşturması kapsamında tutuklanan en yüksek rütbeli muvazzaf subay oldu

  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba 17:49
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