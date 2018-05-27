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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. 2007

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Taksim'de yayalaştırma çalışmalarında ağaçların sökülmesini gerekçe gösteren kişiler, "Gezi Parkı eylemleri" adıyla anılacak olaylı gösterilerin başlamasına neden oldu

  • 27 Mayıs 2018, Pazar 17:40
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