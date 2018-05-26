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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. 2009

Susurluk'taki kazanın duruşmasında, kamyon şoförü Hasan Gökçe, 6 milyon 420 bin lira para cezası ile DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın ailesine 100 milyon lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi

  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 19:41
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