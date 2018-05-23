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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. 2013
  2. 1995

Eski Olağanüstü Hal (OHAL) Bölge ve İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu, Sarıyer'deki evinde ölü bulundu. Göğsüne yakın mesafeden ateş edildiği tespit edilen Kozakçıoğlu'nun cesedinin yakınında ruhsatlı tabancası bulundu

  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba 23:16
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