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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. 1928
  2. 1481

Osmanlı İmparatorluğunda isyancılar, ordu ve yönetimde yenilik taraftarı Padişah II.Osman'ı tahttan indirip öldürdü. Öldürülen ilk padişah olan "Genç Osman"ın yerine "Deli Mustafa", ikinci kez tahta çıkarıldı

  • 20 Mayıs 2018, Pazar 15:56
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