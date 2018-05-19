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İMSAKİYE RAMAZAN
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Musul sorunuyla ilgili Türk-İngiliz heyetleri arasında, "Haliç Konferansı" diye adlandırılan görüşmeler başladı. 9 Haziran'a kadar süren görüşmelerden sonuç alınamayınca, konu Milletler Cemiyetine götürüldü

  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi 19:34
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