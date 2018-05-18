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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. 1997
  2. 1982

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, İzmit'te İbrahim Gümrükçüoğlu tarafından suikast girişiminde bulunuldu. Demirel, olaydan yara almadan kurtuldu. Koruma Müdürü Şükrü Çukurlu kolundan, bir gazeteci ise ayağından yaralandı

  • 18 Mayıs 2018, Cuma 19:40
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