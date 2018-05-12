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RAMAZAN
İMSAKİYE
  1. 1997
  2. 2007

Suriye'deki olayları takip etmek ve belgesel çekmek için gittikleri İdlib kentinde alıkonulan Gerçek Hayat dergisi Orta Doğu Temsilcisi Adem Özköse ile kameraman Hamit Coşkun, iki ay sonra özgürlüklerine kavuştu

  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi 23:32
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