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Yol Durumu
  1. 2009
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TBMM Genel Kurulunda, ''milletvekili genel seçimlerinin dört yılda bir yapılmasını, cumhurbaşkanının halk oyuyla ve 5 artı 5 sistemiyle seçilmesini'' de içeren Anayasa değişikliği paketi 2. tur görüşmelerde kabul edildi

  • 10 Mayıs 2018, Perşembe 23:46
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